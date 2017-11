DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft woensdag het volledig gerenoveerde overheidsgebouw Rijnstraat 8 in Den Haag geopend. In het voormalige VROM-gebouw zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu gevestigd, net als het hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek.

Met de opening komt er een einde aan een verbouwingstraject van ruim twee jaar. De renovatie was nodig om te voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid en beveiliging.

Het gebouw, ook wel bekend als het VROM-gebouw, is gelegen naast station Den Haag Centraal. In de jaren tachtig werd het gebouwd voor het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Het oorspronkelijke gebouw werd ontworpen door Jan Hoogstad. Het vernieuwde gebouw is ontworpen door architectenbureau OMA.