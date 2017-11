Prinses Laurentien maakt eind deze maand een reis naar Japan. Ze woont namens de Nederlandse regering op 24 november de ceremonie bij ter ere van de voltooiing van de nieuwe Omotemonbashi-brug van Dejima in Nagasaki, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Op het voormalige eilandje Dejima, in de baai van Nagasaki, was van 1641 tot 1859 een Nederlandse handelspost gevestigd. Dejima was van groot historisch belang voor Japan vanwege de kennisuitwisseling met de Nederlanders waarmee zij op de hoogte bleven van de laatste ontwikkelingen in de westerse wetenschap. Sinds eind vorige eeuw is Nagasaki begonnen met de herbouw van de handelspost.

Laurentien woont niet alleen de ceremonie rond de brug bij. Een dag eerder bezoekt ze in Nagasaki het Fukuoka-2 monument, dat is opgericht ter herinnering aan de slachtoffers van het gelijknamige krijgsgevangenkamp. Onder hen bevinden zich 41 Nederlanders. Ook bezoekt Laurentien de Hollandsche Begraafplaats bij de Goshinji Tempel, waar vanaf 1654 overleden stafleden van de handelspost op Dejima werden begraven.

De prinses gaat verder langs het Nagasaki Atomic Bomb Museum en is ook aanwezig bij een concert van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Laurentien heeft een speciale band met Japan. In haar tienerjaren woonde ze enige tijd in het land toen haar vader, ex-minister Laurens Jan Brinkhorst, daar EU-ambassadeur werd.