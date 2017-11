Koningin Máxima heeft op de tweede dag van haar VN-werkbezoek aan Nigeria in de hoofdstad Abuja vooral veel vergaderingen op de agenda staan. Aan het einde van de middag wachten woensdag achtereenvolgens de gouverneur van de Centrale Bank, de minister van Financiën en vicepresident Yemi Osinbajo.

Máxima kon echter ook even ontsnappen aan de vergaderruimten in het tijdelijke VN-kantoor en de National Communications Commission (NCC) voor een kleurrijk en leerzaam veldbezoek in Kubwa, een van de grotere satellietsteden aan de rand van Abuja. Hier wonen de drie grootste bevolkingsgroepen van Nigeria – Hausa, Yoruba en Igbo – door elkaar en vinden veel bewoners werk in de uitgestrekte hoofdstad.

De koningin kwam naar Kubwa om een kijkje te nemen bij een in een rijschool gevestigd bankagentschap van Diamond Yellow, gerund door een ondernemende vrouw uit het islamitische noorden van Nigeria. Haar klanten zijn vooral vrouwen, die liever in de intieme en vertrouwde sfeer van het piepkleine kantoor hun geldzaken regelen dan bij een traditionele bank. Die laagdrempeligheid is nodig om meer Nigerianen toegang te geven tot financiële diensten.

Uitleg

Máxima kreeg tekst en uitleg over het functioneren van het agentschap. Nigeria heeft tienduizenden van zulke bankpunten nodig en heeft op dat gebied ten opzichte van bijvoorbeeld Kenia een grote achterstand in te halen. In Kenia zijn twee keer zoveel plekken waar geldzaken kunnen worden afgehandeld dan in Nigeria, dat ruim vier keer zo veel inwoners telt. Ook mobiel bankieren, waarover de koningin eerder op de dag sprak bij NCC, heeft in Kenia al een hogere vlucht genomen.

Máxima ging niet met lege handen weg uit Kubwa. Van een verkoper van doeken, waarvan kleding kan worden gemaakt, kreeg ze een toepasselijk oranje doek omgehangen en bij een van de klanten van het bankagentschap kocht ze een enorme yam, een wortelknol en populair volksvoedsel in Nigeria dat bijna driekwart van de wereldproductie verzorgt.