ABUJA – Koningin Máxima is dinsdagavond tijdens haar VN-werkbezoek aan Nigeria vanuit Lagos aangekomen in de hoofdstad Abuja, in het midden van het Afrikaanse land.

De koningin brengt een driedaags bezoek aan Nigeria in haar functie als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

In Lagos werkte ze dinsdag een volgepakt programma af waarbij de nadruk lag op het in de praktijk ervaren hoe programma’s en projecten uitpakken die met name het armere deel van de bevolking toegang moeten geven tot bijvoorbeeld ziektekostenverzekering en leningen.

Verbeterpunten

De ervaringen en indrukken die Máxima op die manier heeft opgedaan kan ze de komende twee dagen in het Nigeriaanse bestuurscentrum goed gebruiken in gesprekken met president, senator, gouverneur van de Centrale Bank en ministers.

Die hebben haar ook om advies gevraagd, en aan de hand van de praktijkvoorbeelden kan de koningin bijvoorbeeld aangeven waar verbeterpunten zijn, waar betere regelgeving moet komen en hoe de toegankelijkheid voor de Nigerianen kan worden versneld.

Mobiel bankieren heeft in veel Afrikaanse landen al een hoge vlucht genomen, maar in Nigeria is het percentage om tal van redenen verwaarloosbaar. Om echt vooruitgang te maken moeten met name op dat gebied regels worden gemoderniseerd en obstakels worden weggenomen. De traditionele Nigeriaanse banken staan echter niet te springen om hun lucratieve markt uit handen te geven of telecombedrijven een kijkje te geven in hun keuken. Aan Máxima mede de taak om die impasse te doorbreken.