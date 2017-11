Koning Willem-Alexander heeft woensdag Mildred Schwengle beëdigd tot zogenoemd staatsraad van de Raad van State. De beëdiging op Paleis Noordeinde volgde op de ontvangst van de nieuwe ambassadeurs van El Salvador en Egypte.

Schwengle is beëdigd tot staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State namens Aruba. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben elk een staatsraad aangewezen die bij koninkrijksaangelegenheden aan de beraadslagingen deelneemt.

Schwengle studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1990 tot 1992 was zij plaatsvervangend officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Aruba. Daarna was zij tot 1994 griffier. In dat jaar maakte zij de overstap naar de advocatuur. Sinds 1999 is ze partner bij het advocatenkantoor HBN Law in Aruba.

Mildred Schwengle volgt Mito Croes op, die tot 1 juni 2016 staatsraad voor Aruba was en kort daarna overleed.