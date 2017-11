Charles en Camilla aangekomen in Brunei

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla zijn donderdagochtend aangekomen in Brunei. Het Britse koppel werd op het vliegveld opgewacht door kroonprins Billah en zijn vrouw kroonprinses Sarah. Zij vingen Charles en Camilla op aan het begin van de rode loper die was uitgelegd.

Charles en Camilla zijn bezig aan een elfdaagse trip door Zuid-Oost Azië. De prins van Wales en zijn vrouw waren vorige week in Singapore en Maleisië en doen later nog India aan. Het bezoek aan Brunei werd pas later toegevoegd aan de rondreis vanwege het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah. Nu Charles en Camilla zo dichtbij waren wilden ze direct van de gelegenheid gebruikmaken om hem persoonlijk te feliciteren.

Het is de eerste keer sinds 2008 dat Charles en Camilla Brunei aandoen. Toen maakten de twee ook een tour door Azië.