Koningin Máxima heeft donderdagmorgen in haar hotel in Abuja de kennismaking vernieuwd met de invloedrijke emir van Kano, Muhammadu Sanusi II.

De koningin kende de religieus en traditioneel leider uit het noorden van Nigeria van haar eerdere VN-bezoek aan het West-Afrikaanse land. Sanusi was toen gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria en zat nog niet op de troon in Kano. Hij was vorig jaar ook op bezoek in Nederland.

De traditioneel geklede emir arriveerde met een enorm gevolg, zoals gebruikelijk is, en woonde samen met koningin Máxima een conferentie bij over de rol van de regering bij het beter toegankelijk maken van financiële diensten. De koningin houdt daar later op de ochtend ook een toespraak.