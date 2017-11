NEW DELHI – Koning Jigme Khesar van Bhutan gaat volgend jaar op staatsbezoek naar buurland India. De koning heeft een uitnodiging daartoe van president Ram Nath Kovind aangenomen, zo meldt de Bhutaanse website Kuensel donderdag. Aanleiding voor het staatsbezoek is de viering van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen.

President Kovind ontving het Bhutaanse koningspaar en hun zoontje de Drakenprins, Jigme Namgyel, woensdag in Rashthrapati Bhawan, het presidentieel paleis in New Delhi. De koning en zijn gezin zijn voor een vierdaags persoonlijk bezoek in India, de belangrijkste handelspartner en tevens toegangspoort van het Himalaya-koninkrijk.

India was een van de eerste landen waar koning Jigme Dorji Wangchuk, die van 1952 tot en met 1972 regeerde, zijn eeuwenlang van de buitenwereld afgesloten land formele betrekkingen mee aanknoopte. De grootvader van de huidige koning wordt mede daarom ‘de vader van het moderne Bhutan’ genoemd, want met de diplomatieke relaties kwam ook ontwikkelingshulp en financiële en technische ondersteuning.

Een datum voor het staatsbezoek is nog niet bekendgemaakt.