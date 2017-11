LAGOS – Koningin Máxima heeft donderdagmiddag in Abuja haar VN-bezoek aan Nigeria afgesloten. Op haar thuisreis naar Nederland is ze inmiddels aangekomen in Lagos, van waar ze later op de avond naar Amsterdam vliegt.

De ontmoeting die de koningin in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN donderdag zou hebben met de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari ging uiteindelijk niet door. Maar koningin Máxima zei tijdens een ontmoeting met de lokale media dat ze reeds goede zaken had kunnen doen met zijn plaatsvervanger vicepresident Yemi Osinbajo en de gouverneur van de Centrale Bank, Godwin Emefiele. “Zij hebben zich echt verbonden aan het beter toegankelijk maken van financiële diensten”, aldus de koningin.

Dat was ook hard nodig, zo maakte ze ook duidelijk, want de ontwikkeling is de laatste drie jaar tot stilstand gekomen. Vooral op het gebied van regelgeving en het uitrollen van mobiel bankieren moet snel veel gebeuren wil Nigeria het zelf gestelde doel halen om in 2020 80 procent van de bevolking van ruim 180 miljoen toegang te geven tot zaken als verzekeringen, sparen en simpel geld overmaken en storten.

Op dit moment heeft minder dan de helft van de bevolking die toegang, en mobiel bankieren is verwaarloosbaar met 2 procent, terwijl 80 procent van de Nigerianen een mobiele telefoon heeft. “Daar liggen de kansen”, aldus Máxima. Ze zal op afstand een vinger aan de pols houden en in het voorjaar weer gesprekken voeren om te zien of de aangekondigde plannen ook ter hand zijn genomen. “Nigeria heeft enorm potentieel”, stelde de koningin.