Koningin Sofía is 79 jaar geworden

Koningin Sofía van Spanje is donderdag jarig. De vrouw van koning Juan Carlos is 79 jaar geworden. Op haar verjaardag heeft Sofia geen verplichtingen buiten de deur.

Ondanks dat haar zoon koning Felipe de Spaanse troon overnam in 2014 zit Sofía allerminst stil. Ze laat zich nog regelmatig zien in het openbaar en vertegenwoordigt Felipe bij gelegenheden waar hij niet bij kan zijn.

Zo reisde Sofía eind vorige maand nog af naar Thailand om de crematie van de vorig jaar overleden koning Bhumibol bij te wonen en was ze begin oktober bij het huwelijksfeest van de Servische prins Filip en Danica Marinkovic in Belgrado. De Spaanse koningin was eregast op de bruiloft van de zoon van kroonprins Aleksander II en zijn ex-vrouw prinses Maria de Gloria Orléans-Bragança.