Nigeria moet fors inzetten op mobiel bankieren om een veel groter deel van de bevolking toegang te geven tot essentiële financiële diensten, zoals verzekeringen, leningen, sparen en geld overmaken. Dat was de kern van de boodschap die koningin Máxima donderdagmorgen in haar functie als VN-pleitbezorger bracht tijdens een bijeenkomst over financiële toegankelijkheid in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja.

Bijna 90 miljoen Nigerianen – de helft van de bevolking – hebben een mobiele telefoon terwijl slechts 27 miljoen van hen toegang hebben tot een bank of financiële dienst. Met mobiel bankieren kan dus in één klap enorme vooruitgang worden geboekt, zoals dat in landen als Ghana en Kenia al is gebeurd, aldus koningin Máxima. Het is wel nodig dat Nigeria de regelgeving aanpast want nu mogen telefoonbedrijven geen financiële diensten aanbieden.

Daarnaast is het belangrijk dat het aantal agentschappen of steunpunten van banken, waar kleine transacties kunnen worden afgehandeld – vaak in een winkeltje – enorm wordt uitgebreid. Er zijn er nu 42.000, maar er zijn er minstens 200.000 nodig, vertelde de koningin die Ghana als voorbeeld aanhaalde waar dankzij mobiel bankieren en een flink aantal agentschappen de financiële toegankelijkheid in korte tijd enorm was toegenomen.

Ook zijn steun en leiderschap nodig op het hoogste niveau om de benodigde maatregelen aangenomen en uitgevoerd te krijgen, zo hield ze haar gehoor voor. Dat vicepresident Yemi Osinbajo een dag eerder zijn volledige steun had gegeven was bemoedigend, zei Máxima die de invloedrijke en kleurrijke emir van Kano onder haar gehoor had.

Máxima beloofde Nigeria in haar VN-functie te blijven helpen om van de ambitieuze plannen – 80 procent van de bevolking toegang te laten hebben in het jaar 2020 – een succes te maken. Steun die ze ook aan andere landen heeft aangeboden.