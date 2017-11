Improvisatie is een sleutelwoord bij de reizen die koningin Máxima maakt in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal. In Den Haag is de koningin gewend dat de agenda tot de laatste minuut nauwkeurig is ingevuld, maar in andere delen van de wereld wordt flexibeler omgesprongen met een tijdsplan. Afspraken liggen daar ook niet muurvast en dus moet het programma van Máxima regelmatig worden aangepast.

Donderdagmorgen was daarvan een voorbeeld. De koningin was in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja uitgenodigd te spreken op een bijeenkomst over het verbeteren van financiële innovatie en toegang en de rol die de regering van Nigeria daarbij moet nemen. Naast Máxima stonden ook de gouverneur van de Centrale Bank, Godwin Emefiele, en Senaats-voorzitter Bukola Saraki op de sprekerslijst, maar beiden kwamen niet opdagen. In plaats daarvan sprak een andere senator, Bukar Ibrahim.

De koningin wist dondermorgen ook nog niet of een ontvangst door president Muhammadu Buhari later op de dag zou doorgaan. In principe is daar tijd voor ingeruimd, maar zekerheid is er niet. Die flexibiliteit heeft Máxima bijvoorbeeld ook in de Filipijnen ervaren, waar de toenmalige president Benigno Aquino III haar twintig minuten in zijn kantoor liet wachten.

Geiten

In China was er een verrassing van geheel andere aard toen de autoriteiten besloten dat de schapenboerderij die ze zou bezoeken niet geschikt was om te laten zien aan een buitenlandse bezoeker. In plaats daarvan werd de koningin meegetroond naar een nieuwe stal, met geiten in plaats van schapen.

Máxima gaat er pragmatisch mee om. Ze is al meer dan veertien jaar in verschillende VN-functies actief op het internationale toneel en weet inmiddels dat de agenda regelmatig kan wijzigen, ook omdat bijvoorbeeld een president of minister die eerst geen tijd had voor een gesprek opeens toch een ontmoeting wil hebben.