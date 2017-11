KUALA LUMPUR – Na een dagje Brunei stapten prins Charles en zijn echtgenote Camilla vrijdag weer op het vliegtuig om verder te reizen naar Maleisië, hun volgende stop tijdens hun elfdaagse trip door Zuid-Oost Azië. Na aankomst in Kuala Lumpur begonnen de prins van Wales en de hertogin van Cornwall ieder met een eigen programma.

Bij Charles stond onder meer een bezoek aan het Islamic Arts Museum op de agenda. Daar was ook ruimte voor een speech van de Britse troonopvolger. “Ik kan niet vertellen hoe blij ik ben om voor de eerste keer in Maleisië te zijn”, zei Charles, die naar eigen zeggen “altijd al gefascineerd was door de rijke culturele en raciale diversiteit” in het land. Iets wat gekoesterd moet worden, vindt hij.

Charles bezocht verder een dependance van de Universiteit van Nottingham waar hij studenten uit de Commonwealth-landen ontmoette. Ook voor Camilla stond er een schoolbezoek op het programma. Zij werd op de International School ParkCity opgewacht door meer dan duizend leerlingen die haar enthousiast begroetten met wapperende Maleisische en Britse vlaggetjes.

Galadiner

Prins Charles en Camilla troffen elkaar weer op het nationaal paleis in Kuala Lumpur. Daar hadden ze een ontmoeting met koning Muhammad V van Maleisië. Later vrijdag vindt nog een galadiner plaats waarbij ook de Maleisische premier Najib Razak aanwezig is. Dan wordt ook stilgestaan bij zestig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Maleisië en het Verenigd Koninkrijk.

Na Singapore is Maleisië het tweede officiële land dat Charles en Camilla aandoen tijdens hun tour. Het uitstapje naar Brunei van donderdag werd pas later toegevoegd vanwege het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah. Nu Charles en Camilla zo dichtbij waren, wilden ze direct van de gelegenheid gebruikmaken om hem persoonlijk te feliciteren. Na Maleisië gaat het koppel ook nog naar India.