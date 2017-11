KUALA LUMPUR – Prins Charles en echtgenote Camilla hebben donderdagavond op de eerste dag van hun bezoek aan Maleisië een galadiner bijgewoond. De bijeenkomst was georganiseerd door de Britse vertegenwoordiging ter gelegenheid van de viering van zestig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Maleisië, dat dit jaar ook zestig jaar onafhankelijk is van de Britten.

Onder de 550 genodigden in Hotel Majestic in Kuala Lumpur waren de heersers van de verschillende Maleisische deelstaten onder wie de sultan van Johor en zijn echtgenote. Ook premier Najib Razak en de wereldberoemde schoenenmaker Jimmy Choo waren aanwezig. Choo noemde Camilla in een gesprek met Britse media ‘een stijlicoon’.

Prins Charles hield bij het diner een toespraak waarin hij het belang benadrukte van het Gemenebest, het losse verband van voornamelijk voormalige Britse koloniën. Ook keek de prins van Wales alvast vooruit naar zijn bezoek volgende week aan het eiland Penang, dat vroeger ‘Prince of Wales Island’ heette.

Daar kwam in 1786 kapitein Francis Light namens de Britse Oost-Indië Compagnie voor het eerst aan land om er een Britse nederzetting te vestigen die moest concurreren met de Nederlandse handel in specerijen in Zuid-Oost Azië. Het eiland kreeg in 1867 de naam Penang. ,,Ik beloof dat ik de naamsverandering niet persoonlijk zal nemen”, grapte Charles, al zou zijn kleinzoon George in de toekomst zeker blij worden van de naam van de hoofdstad George Town.