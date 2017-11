NEW DELHI – India krijgt binnen twee weken niet minder dan drie koninklijke bezoeken. Volgens officials in de hoofdstad New Delhi is het toeval dat de visites van de koningsparen van Bhutan en België en van prins Charles en echtgenote Camilla elkaar kort na elkaar opvolgen en zelfs doorkruisen. Het gaat ook om drie geheel verschillende bezoeken.

Koning Jigme Khesar en koningin Jetsun van Bhutan waren deze week samen met hun zoontje voor een vierdaags persoonlijk verblijf in buurland India, al stonden er wel ontmoetingen met leden van de Indiase regering op de agenda alsmede een ontvangst door president Ram Nath Kovind. Die maakte van de gelegenheid gebruik om de koning uit te nodigen volgend jaar terug te komen voor een staatsbezoek.

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde komen dit weekeinde al op staatsbezoek. In hun kielzog reist een hele grote handelsdelegatie mee naar New Delhi en Mumbai om naast de vriendschappelijke- ook de economische banden met India aan te halen. Aanleiding voor het tot 11 november durende bezoek is de zeventigste verjaardag van het aangaan van diplomatieke relaties tussen Brussel en New Delhi.

Derde

Het bezoek van Filip en Mathilde is het derde Belgische staatsbezoek aan India, na de visites van koning Boudewijn en koningin Fabiola in 1970 en van koning Albert II en koningin Paola in 2008.

Charles en Camilla tenslotte besluiten hun deze week begonnen toer langs vier Aziatische landen in India, waar ze op 8 en 9 november een aantal projecten bezoeken en onder meer een ontmoeting hebben met premier Narendra Modi. De Britse troonopvolger en zijn vrouw zijn vrijdag vanuit Brunei aangekomen in Maleisië, waar ze naast Kuala Lumpur onder meer ook Penang en Sarawak zullen aandoen.