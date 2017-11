KOPENHAGEN – Kroonprins Frederik gaat volgend jaar mei zijn vijftigste verjaardag op een bijzondere sportieve manier vieren. Op tweede pinksterdag (21 mei 2018) worden in de vijf grootste steden van Denemarken hardloopwedstrijden gehouden. Deelnemers kunnen naar keuze tien kilometer of één mijl (1,6 kilometer) lopen.

Kroonprins Frederik, die op 26 mei jarig is, loopt in alle vijf steden een stukje mee, zo liet het paleis bij de aankondiging van de inschrijving van het loopfeest weten. De wedrennen worden gehouden in Kopenhagen, Aarhus, Aalborg, Odense en Esbjerg. Inschrijven voor de de races kan via www.royalrun.dk

Frederik probeert zijn landgenoten vaker in beweging te krijgen, onder meer met een soort olympiade voor scholieren en deelname aan tal van sportevenementen. Zeilen en langlaufen zijn naast skiën en hardlopen sporten waarin Frederik graag zijn vaardigheden toont.