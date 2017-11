De Thaise autoriteiten hebben mede op verzoek van prinses Sirindhorn al een dag na de openstelling voor het publiek van het koninklijk crematorium nieuwe beperkingen ingevoerd. Het crematorium kan alleen nog van de buitenkant worden bekeken. De prinses vond het te gevaarlijk als bezoekers ook de verschillende verdiepingen konden bekijken.

Op het koninklijk crematieveld Sanam Luang, doorgaans een grote grasvlakte naast het Koninklijk Paleis in Bangkok, is het afgelopen jaar een heel gebouwencomplex neergezet voor de crematieplechtigheid van koning Bhumibol. Nu die crematie achter de rug is, kan het publiek er tot eind november komen kijken.

De belangrijkste ‘attractie’ is het 50 meter hoge gouden crematorium, Phra Merumas, dat de berg Meru symboliseert. Dit bouwwerk telt verschillende lagen, die elk een eigen symbolische betekenis hebben en die rijkelijk zijn versierd en voorzien van standbeelden. De ruimte is er beperkt en prinses Sirindhorn was bevreesd dat bezoekers door de grote toeloop in de knel zouden komen en dat het crematorium beschadigd zou worden.

De autoriteiten besloten daarop dat Phra Merumas gesloten blijft en dat het publiek het gebouw alleen nog van een afstandje kan bekijken.