De Deense kroonprinses Mary heeft in Kopenhagen de kerstpostzegel voor dit jaar onthuld. De opbrengst is bestemd voor de zogeheten Julemærkehjemet. Dat zijn speciale huizen waar kinderen met problemen een tijdje kunnen verblijven.

De kerstzegel is dit jaar ontworpen door de Deense illustrator en schrijver Michael Wettendorff. Hij was bij de onthulling aanwezig. Ook waren er enkele kinderen die een tijdje in een huis hebben gewoond dat wordt gerund met de opbrengst van de zegelverkoop.

Een van de kinderen vertelde wat ze heeft meegemaakt in zo’n huis. Kinderen met problemen kunnen daar even tot rust komen als ze bijvoorbeeld worden gepest. Na afloop van de presentatie sprak Mary met de aanwezige kinderen.