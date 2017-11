LAGOS – Het bezoek van koningin Máxima was een nachtmerrie voor Nigeria. Dat meent althans vrouwenrechtenactivist Ayoka Lawani van Women for Development and Leadership. Zij publiceerde vrijdag een brandbrief in het Nigeriaanse dagblad Punch, waarin ze het donderdag afgesloten VN-bezoek van Máxima scherp veroordeelde.

Lawani, lid van regeringspartij All Progressives Congress, komt in haar prominent op de opiniepagina geplaatste brief op voor de inwoners van de delta van de Niger-rivier. Dat is sinds jaar en dag ook het werkgebied van de Koninklijke Nederlandse Shell die in Nigeria een omstreden reputatie heeft wat betreft vervuiling en hulp aan de lokale bevolking.

Volgens Ayoka Lawani had de koningin haar bezoek moeten gebruiken om de mensen in de Delta te helpen. ,,We hebben geen geklets nodig over mobiel geld. Dat is niet urgent. Het duidelijke gevaar nu is de honger die in het land heerst, en de rusteloosheid van de bevolking van de Niger Delta”, aldus Lawani. Zij stelt dat Máxima verplicht is het lijden van de Nigerianen te verlichten. ,,Dat is wat we nodig hebben.”

Mede-eigenaar

Overigens niet in haar VN-functie als speciaal pleitbezorger voor het toegankelijk maken van financiële diensten, of als ‘agent van de telecombedrijven’ zoals Lawani ook schrijft, maar als ‘mede-eigenaar van Shell’. De koninklijke familie is volgens de activiste namelijk de grootste aandeelhouder van de oliemaatschappij en Máxima heeft de aandelen geërfd van haar schoonmoeder koningin Beatrix. ,,Zestig jaar lang heeft de koninklijke familie de eigen kas gespekt over onze ruggen.”

Máxima had niet met de regering moeten praten maar in de Delta moeten gaan kijken hoe ze daar wegen konden aanleggen en scholen bouwen, aldus de verontwaardigde Lawani.