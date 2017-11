LONDEN – 182 nieuwe agenten in Londen hebben vrijdag bezoek gehad van de Britse prins William tijdens hun afstudeerfeest. De hertog van Cambridge was eregast bij de zogeheten Passing Out Parade van de politieacademie.

De parade is altijd een belangrijk moment voor iedere nieuwe rekruut van de Londense politie. Het is een traditie die teruggaat tot 1934. De nieuwe agenten gaan straks aan de slag in de verschillende stadsdelen in Londen. William woonde niet alleen de parade bij maar ontmoette ook enkele van de afgestudeerde rekruten. Het ging om een aantal van de best presterende studenten.

Tot slot moest William ook nog even met de handen uit de mouwen. Hij plantte ter nagedachtenis van zijn bezoek een boom in de Memorial-tuin, iets wat zijn broertje prins Harry vorig jaar oktober tijdens zijn bezoek aan de academie al deed.