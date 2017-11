BERLIJN – Prinses Mabel heeft in Berlijn een World Without Aids Award ontvangen voor haar ‘niet aflatende inzet’ in de wereldwijde strijd tegen aids en hiv. De awards zijn een initiatief van de Deutsche AIDS Stiftung.

Dat de prinses de award zou krijgen, was al even bekend. Ze verkeerde tijdens het gala in de Duitse hoofdstad in goed gezelschap. Ook Michel Sidibé van UNAIDS ontving een award. Berliner Morgenpost tekende uit de mond van de prinses op dat ze het een grote eer vond om te gast te mogen zijn bij de Opera Gala, zoals het evenement officieel heet.

De World Without Aids Award ging eerder naar onder anderen Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates, zijn vrouw Melinda Gates en modeontwerper Jean Paul Gaultier.