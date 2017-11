BERLIJN – Prinses Mabel denkt dat een wereld zonder aids werkelijkheid kan worden. “Maar dat moeten we samen doen”, zegt ze in een groot interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Zaterdagavond krijgt Mabel de World without Aids Award tijdens een benefietgala in Berlijn.

Mabel is al twintig jaar betrokken bij de strijd tegen aids. Ze werkte voor de Open Society Foundations in Brussel en merkte dat haar werk bemoeilijkt werd door de miljoenen mensen die wereldwijd besmet werden met hiv. Veel mensen werden aan hun lot overgelaten en dat wilde de prinses veranderen. “Ik realiseerde me dat als we ze niet zouden helpen, we de aidsepidemie niet onder controle krijgen”, zegt ze. “En dat zou betekenen dat we ook geen rechtvaardiger wereld kunnen creëren, het doel van de Open Society Foundations.”

Hoewel er al veel vooruitgang geboekt is in de strijd tegen aids, blijft Mabel zorgen houden. “Ik vrees echter dat we een beetje te onvoorzichtig zijn, vooral in Europa. Omdat hier, ondanks de medicatie, mensen nog steeds worden geïnfecteerd en sommigen sterven aan aids.”

Kindhuwelijken

Een andere zorg van Mabel zijn de vele kindhuwelijken in de wereld. Vandaar ook dat ze zich inzet voor Girls not Brides. Acht jaar geleden hoorde ze tot haar grote schrik dat elk jaar 15 miljoen meisjes jonger dan 18 jaar gedwongen werden tot een huwelijk. Daar komt nog bij dat juist de uitgehuwelijkte meisjes extra vatbaar zijn voor aids. “Ze hebben vaker onbeschermde seks”, zegt de prinses. Daar worden ze vaak toe gedwongen volgens Mabel. Ze ziet het dan ook als een belangrijke taak om deze meisjes bij de bestrijding van aids te betrekken. “We moeten ervoor zorgen dat ze niet te vroeg trouwen, dat ze naar school gaan en een beroep leren.”

Volgens Mabel heeft dat ook economische voordelen. “Meisjes en vrouwen investeren bijna 90 procent van hun inkomen in het gezin en de gemeenschap. Meisjes zijn daarom de geheime wapens in de strijd tegen armoede. Dus het is goed voor ons allemaal.”