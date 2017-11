BRUSSEL – Koning Filip en koningin Mathilde zijn zondag vertrokken naar India voor een vijfdaags staatsbezoek. Het Belgische koningspaar reist af naar het Aziatische land om zeventig jaar diplomatieke relaties te vieren.

In het kielzog van Filip en Mathilde reist een grote handelsdelegatie mee om naast de vriendschappelijke banden ook de economische banden met India aan te halen. Zo vergezellen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, de ministers-presidenten van de drie gewesten en talloze vertegenwoordigers uit de academische en bedrijfswereld het koningspaar.

Filip en Mathilde blijven de eerste drie dagen in de Indiase hoofdstad New Delhi. Daar staat onder meer een bezoek aan Agra op het programma, waar ze een rondleiding krijgen van de Taj Mahal. Ook hebben ze een ontmoeting met president Ram Nath Kovind en premier Narendra Modi. Hierna brengen ze twee dagen door in Bombay.

Het is niet de eerste keer dat Filip en Mathilde naar India reizen. In 2010 leidde Filip, toen nog als prins, een economische missie naar het land. Filips ouders Albert II en Paola brachten in 2008 een staatsbezoek aan het land. Boudewijn en Fabiola deden dat in 1970 en in 1925 nam koning Albert I er zijn echtgenote koningin Elisabeth naartoe voor hun 25-jarige huwelijksjubileum.