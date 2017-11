Naam Elizabeth duikt op in Paradise Papers

LONDEN – De naam van de Britse koningin Elizabeth is opgedoken in de Paradise Papers. Dat zijn ruim 13 miljoen gelekte documenten van de op Bermuda gevestigde juridisch dienstverlener Appleby dat de financiële belangen behartigt van vele hoogwaardigheidsbekleders, politici en internationale sterren.

Uit de documenten blijkt dat de Britse koningin Elizabeth investeert in een bedrijf dat tegen extreem hoge rente op afbetaling huishoudapparaten verkoopt aan Britse consumenten, zo schrijft Dagblad Trouw. Zanger Bono van U2 wordt in verband gebracht met belastingontduiking in Litouwen.

In de Paradise Papers staan ook gegevens en transacties van sporters en bedrijven als Apple, Uber en Nike. De Paradise Papers zijn het vervolg op bekende Panama Papers.