RIYAD – Bij een helikoptercrash in Saudi-Arabië zijn zondag hoge overheidsofficials om het leven gekomen. Een van de inzittenden was prins Mansour bin Muqrin, hij was vice-gouverneur van de regio Asir.

Juist dit weekend werden in Saudi-Arabië verschillende prinsen en bewindsmannen gearresteerd die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Het gaat om elf prinsen, vier zittende ministers en tientallen oud-ministers.