De gezondheidstoestand van de laatste koning van Roemenië is verslechterd. Koning Mihai (96), die tot eind 1947 op de Roemeense troon zat, is ernstig verzwakt en zijn weerstand is afgenomen. Dat maakte het Roemeense hof maandag bekend. Oudste dochter kroonprinses Margarita en haar man prins Radu zijn spoorslags afgereisd naar Zwitserland, waar Mihai wordt verzorgd. Roemeense media brengen het nieuws groot op hun websites.

Het is voor het eerst in meer dan een jaar dat een verklaring is uitgegeven over de gezondheid van de koning, die in 1947 door het toenmalige communistische regime het land werd uitgezet. Vorig jaar werd bekend dat Mihai lijdt aan leukemie en huidkanker. Hij trok zich daarom terug uit het openbare leven. In Zwitserland, waar hij lange tijd in ballingschap woonde, staat Mihai onder constant medisch toezicht.

De koninklijke familie voert deze week gesprekken met de behandelende doktoren om te kijken wat er nog voor de koning kan worden gedaan. Vorige maand, vlak voor zijn 96e verjaardag, werd gezegd dat zijn gezondheid broos was, maar dat hij in goede stemming verkeerde.

Koning Mihai verloor vorig jaar augustus zijn echtgenote koningin Ana, met wie hij 68 jaar was getrouwd. Mihai en Ana leerden elkaar in november 1947 kennen op de bruiloft van de Britse prinses Elizabeth en prins Philip. Die vieren later deze maand hun zeventigste huwelijksverjaardag.