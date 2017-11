Haakon en Mette-Marit aangekomen in Ethiopië

ADDIS ABEBA – Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen zijn in Ethiopië aangekomen. De twee brengen een driedaags bezoek aan het Afrikaanse land.

Maandagavond kunnen Haakon en Mette-Marit nog even bijkomen van hun reis; het officiële programma begint dinsdag. Op de eerste twee dagen blijft het paar in de hoofdstad Addis Abeba. Op de derde dag reizen Haakon en zijn vrouw verder naar het noorden waar ze een vluchtelingenkamp bezoeken.

Noorwegen en Ethiopië hebben een lange en goede relatie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderhield koning Haakon VII, de overgrootvader van Haakon, een nauwe band met keizer Haile Selassie van Ethiopië. Ze zaten toen beiden in ballingschap in Groot-Brittannië. Haakons opa, koning Olaf V, bracht in 1966 een staatsbezoek aan het land.