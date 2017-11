De Amerikaanse president Donald Trump is maandag bij zijn bezoek aan Japan in het Keizerlijk Paleis in Tokio ontvangen door het keizerlijk paar. Trump werd tijdens de audiëntie vergezeld door zijn echtgenote Melania.

Amerikaanse en Japanse media hadden bij de ontmoeting alleen aandacht voor de begroeting. Enkele jaren geleden werd Trumps voorganger Barack Obama verweten een (te diepe) buiging te hebben gemaakt voor keizer Akihito. Alle ogen waren daarom gericht op Trump om te zien hoe hij zou omgaan met het protocol. Het bleef bij een handdruk en een lichte knik met het hoofd, zo stelde de Japan Times vast.

Vooraf was met enige bezorgdheid vooruitgekeken op de ontvangst van de Amerikaanse president, wiens manieren niet overeenstemmen met de in Japan gebruikelijke verfijnde omgangsvormen. Maar de ontmoeting verliep zonder incidenten. Trump maakt een lange rondreis door Azië en doet daarbij onder meer Zuid-Korea en China aan.