Koning Felipe van Spanje heeft de president van Israël, Reuven Rivlin, maandagochtend verwelkomd in het koninklijk paleis in Madrid. Het Israëlisch staatshoofd en zijn vrouw Nechama Rivlin zijn op staatsbezoek in Spanje.

Felipe en koningin Letizia zagen samen met het echtpaar Rivlin hoe voor het paleis 21 kanonschoten werden afgevuurd ter ere van het bezoek. Nadat de vorst en president Rivlin een bataljon van de Spaanse Koninklijke Garde hadden geïnspecteerd, volgde een parade van leden van het legeronderdeel.

Maandagmiddag staat een gesprek tussen Felipe en Rivlin op het programma en ’s avonds een staatsbanket. Dinsdag houdt de Israëlische president een receptie in het paleis El Pardo, het officiële gastenverblijf van Reuven en Nechama Rivlin in Madrid.

De komst van Rivlin is het tweede staatsbezoek van een Israëlisch staatshoofd aan Spanje. Het bezoek van Jaime Herzog in 1992 aan het Zuid-Europese land was het eerste, nadat de twee landen in 1986 diplomatieke betrekkingen waren aangegaan. Een ander bijzonder bezoek uit Israël was dat van wijlen Yitzhak Rabin in 1994. De toenmalige premier nam samen met Yasser Arafat in Oviedo de Prins van Asturiëprijs voor internationale samenwerking in ontvangst.