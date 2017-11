Koning Salman van Saudi-Arabië heeft een ontmoeting gehad met de aftredende premier Saad al-Hariri van Libanon. Dit meldt de Saudische zender Al Arabiya.

De premier van Libanon maakte zaterdag zijn aftreden bekend. In een televisietoespraak zei hij dat zijn leven in gevaar is. Hij vreest voor een aanslag. Ook beschuldigde hij Iran ervan dat het land angst en verderf zaait in de regio.

Saad al-Hariri was premier tussen 2009 en 2011. Zijn huidige termijn begon vorig jaar november.