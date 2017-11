Prins Charles moet nog flink oefenen wil hij net zo goed worden met het afvuren van giftige dartpijltjes als de Pengan-krijgers van Sarawak. Dat bekende de prins van Wales maandag tijdens een bezoek aan Sarawak Cultural Village. Dat is een soort openluchtmuseum aan de voet van Mount Santubong, niet ver van de hoofdstad Kuching van de op Borneo gelegen Maleisische deelstaat Sarawak.

Hij had een aantal dappere pogingen gedaan om de pijltjes door de opgestelde blaaspijp te blazen en hun doel te laten raken, maar de longkracht van de prins was niet voldoende. Van de krijgers wilde hij weten op welke afstand ze in het oerwoud een hagedis kunnen raken. Dat was toch wel 20 tot 30 meter, zo kreeg Charles te horen. ‘Oefenen jullie ’s avonds in bed op de hagedissen op het plafond?’ vroeg hij zich hardop af.

Charles en echtgenote Camilla kregen een uitgebreide rondleiding door het culturele dorp, waar ze kennismaakten met het leven van de verschillende stammen die in Sarawak wonen, zoals de Iban en Penan. De prins had een gesprek met vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen terwijl Camilla lokale kunstnijverheid bewonderde. Aan het slot van het uitstapje werd het paar meegevoerd op een eenvoudig bamboevlot, om op authentieke wijze te ervaren hoe de stammen zich over het water verplaatsen.

Het korte verblijf in Sarawak maakte deel uit van het uitgebreide bezoek dat Charles en Camilla brengen aan Maleisië, als onderdeel van een rondreis door Azië. Eerder waren ze al in Singapore en het aan Sarawak grenzende Brunei. Het bezoek aan Maleisië wordt de komende dagen voortgezet in Penang, waarna het prinselijk paar naar India gaat.