VADUZ – Vorst Hans Adam II van Liechtenstein en zijn vrouw vorstin Marie hebben maandag op de Streuobstwiese naast het kasteel in Vaduz een walnootboom geplant ter gelegenheid van hun gouden huwelijk eerder dit jaar. De boom is een geschenk van de regering van Liechtenstein, en moet nog jaren aan het bijzondere huwelijksjubileum herinneren.

De boom is met opzet in de herfst geplant, opdat deze de komende maanden wortel kan schieten en volgend jaar al kan uitgroeien. Premier Adrian Hasler hielp het gouden bruidspaar bij het scheppen van de aarde rond de boom, terwijl andere leden van de regering en het parlement toekeken. Aan het planten van de boom ging een ontvangst in het vorstelijk kasteel vooraf.

Volgens Hasler is met opzet voor deze boom gekozen. “Een walnoot is een mooi symbool voor het vorstenpaar en hun jubileum. Hij toont de sterke verworteling met de bodem, naast de mogelijkheid zich op termijn naar alle horizonnen uit te strekken. De regering wil het doorluchtige vorstenpaar van harte nog vele gelukkige en gezegende jaren samen toewensen”, aldus de premier.

Hans Adam huwde op 30 juli 1967 met de vijf jaar oudere gravin Marie Aglaë Kinsky Wchinitz und Tettau; het was liefde op het eerste gezicht geweest, vertelde Hans Adam (72) eerder dit jaar.