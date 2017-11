POPERINGE – België kan zich opnieuw opmaken voor koninklijk bezoek uit Groot-Brittannië. Komende zaterdag komt prinses Anne de Wapenstilstand bijwonen. Naast de Last Post-ceremonie onder de Menenpoort zal ze ook een bezoekje brengen aan het Poperingse Talbot House.

Prinses Anne is de dochter van koningin Elizabeth II en prins Philip. In de ochtend zal ze, samen met viceadmiraal Sir Tim Laurence, Talbot House in Poperinge bezoeken. Talbot House was een rust- en ontspanningsplaats waar soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, zonder onderscheid van rang, terecht konden vanaf december 1915.

In Talbot House zal de prinses een Belgische vrijwilliger die een lange staat van dienst heeft in het zonnetje zetten. Daarna vertrekt ze naar de traditionele ceremonie onder de Menenpoort in Ieper.

Prins William

In de namiddag gaat Ann nog naar Tyne Cot in Zonnebeke. Daar bezoekt ze een workshop van de Commonwealth War Graves Commission. Het bezoek wordt afgesloten in Bedford House in Zillebeke.

Een paar maanden geleden kwam prins William al twee keer naar de Westhoek. Zo was hij eind juli in het bijzijn van zijn vrouw Catherine en prins Charles. De royals waren toen aanwezig om de ceremonies naar aanleiding van de Derde Slag bij Ieper bij te wonen.