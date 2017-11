Belgische media mochten maandag, op de eerste dag van het Belgische staatsbezoek aan India, niet fotograferen of filmen toen koning Filip met zijn mobiele telefoon foto’s maakte van zijn echtgenote koningin Mathilde op een bankje voor de Taj Mahal.

Dat meldt dinsdag Het Nieuwsblad, dat aanwezig was bij het bezoek van het koningspaar aan de Indiase trekpleister in Agra. “Het zou een onschuldig, liefdevol beeld zijn geworden. Maar de koning is bang dat het volk hem zal zien als toerist, terwijl hij in India is ‘voor het werk”, aldus de Vlaamse krant. Het koningspaar had eerder wel samen geposeerd.

Eén van de door Filip gemaakte foto’s werd later overigens geplaatst op de social media van het paleis met het romantische bijschrift ‘ode aan de liefde, vereeuwigd in prachtig wit marmer’. De Taj Mahal is een mausoleum dat sjah Jahan in de zeventiende eeuw liet bouwen voor zijn lievelingsvrouw Mumtaz Mahal.

Koning Filip is dinsdagmorgen in New Delhi in Hyderabad House ontvangen door de Indiase premier Narendra Modi. Ook heeft de koning een krans geplaatst bij India Gate ter herinnering aan de Indiase militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België hun leven verloren.