De Thaise junta heeft twee gouverneurs geschorst omdat ze eind vorige maand de plechtigheden in hun provincie rond de crematie van koning Bhumibol slecht hebben georganiseerd. In beide provincies waren al dagenlang protesten tegen de twee, ondanks het verbod op demonstraties dat de militaire regering heeft uitgevaardigd.

In heel Thailand waren op 26 oktober, de dag waarop de vorig jaar overleden koning in Bangkok werd gecremeerd, plechtigheden bij replica’s van het speciaal gebouwde crematorium. In elke provinciehoofdstad stond zo’n kopie. Het publiek kon daar terecht om de laatste eer te bewijzen aan Bhumibol door speciale sandelhouten bloemen te offeren.

In Nonthaburi en Chonburi echter was het eerbetoon zo slecht georganiseerd dat mensen soms wel twaalf uur in de brandende zon in de rij moesten staan om bij de replica te komen, terwijl officials eerder op de dag waren voorgedrongen.

Respect

Gouverneur Panu Yamsri van Nonthaburi vond aanvankelijk dat de Thai niet moesten zeuren en later, toen de protesten aanhielden, zei hij het een ‘volgende keer’ beter te zullen regelen. Dat laatste werd gezien als gebrek aan respect voor zowel de bevolking als de overleden koning.

De klachten bereikten ook juntaleider en premier Prayuth Chan-o-cha, die een eerste onderzoek liet instellen en daarop de gouverneurs Panu Yamsri en Pakarathon Tienchai op non-actief stelde. Of ze hun baan terugkrijgen, hangt af van verder onderzoek zo liet een woordvoerder van het kabinet weten.