Kroonprins Haakon is blij in Ethiopië in de voetsporen te kunnen treden van zijn grootvader koning Olav V, die er in 1966 op staatsbezoek was. “Ik leer graag hoe onze bilaterale relatie zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.” Dat zei de Noorse troonopvolger dinsdag tijdens een bijeenkomst met Ethiopische media na een ontmoeting in het presidentieel paleis in Addis Abeba met president Mulatu Teshome.

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn maandagavond in Ethiopië aangekomen voor een driedaags officieel bezoek. De eerste twee dagen spelen zich af in de hoofdstad en donderdag reist het gezelschap naar een vluchtelingenkamp in Shire in het noorden van het Afrikaanse land.

In het kielzog van het kroonprinselijk paar is ook een grote Noorse handelsdelegatie meegekomen. “Zij kijken uit naar nieuwe mogelijkheden en uitbreiding van de contacten. Later vandaag woon ik samen met de president een zakenconferentie bij”, aldus kroonprins Haakon.

Hij prees de langdurige vriendschap tussen beide landen en sprak over de gezamenlijke doelen en jarenlange samenwerking.