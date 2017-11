Kroonprinses Mette-Marit heeft dinsdag in Addis Abeba in navolging van haar man kroonprins Haakon gesproken over de bijzondere banden tussen Noorwegen en Ethiopië, en in het bijzonder over de unieke plaats die Ethiopië inneemt in de geschiedenis van de koninklijke familie. Mette-Marit sprak er over in een toespraak bij een bijeenkomst met de meegereisde Noorse handelsdelegatie en hun Ethiopische partners. Ook president Mulatu Teshome was daarbij aanwezig. Het kroonprinselijk paar is voor een driedaags officieel bezoek in het Afrikaanse land.

“De sterke band tussen onze beide landen is gebouwd op een stevig fundament. Op ware vriendschap en op de gezamenlijk uitdagingen die we als wereldburgers hebben”, aldus de kroonprinses. Ze vertelde over de bijzondere relatie die de Noorse koning Haakon VII tijdens de Tweede Wereldoorlog opbouwde met keizer Haile Selassie die net als hij in ballingschap in Londen woonde. Noorwegen was toen bezet door de Duitsers en Ethiopië door de Italianen.

Na de oorlog werden de goede betrekkingen voortgezet. De keizer kwam in 1958 op staatsbezoek in Noorwegen toen koning Olav V net zijn overleden vader had opgevolgd. In 1966 volgde een tegenbezoek. “We hebben levendige beschrijvingen gelezen over dit bezoek van meer dan vijftig jaar geleden. Koning Olav werd duidelijk net zo warm ontvangen als wij sinds we hier gisteren zijn aangekomen”, zei Mette-Marit.

Solide basis

Op die solide basis kon nu worden voortgegaan, waarbij de kroonprinses de revolutie die Haile Selassie afzette en de vele jaren van dictatuur die daarna volgden, gemakshalve onbesproken liet. Ethiopië en Noorwegen moeten nu gezamenlijk werken aan een duurzame ontwikkeling van planeet Aarde.

“Het aanpakken van de klimaatverandering is een van de meest dringende zorgen voor de wereld van vandaag. Drie van de gebieden waarop Noorwegen en Ethiopië samenwerken houden rechtstreeks verband met deze kwestie: bescherming van bossen, duurzame landbouw en hernieuwbare energie.” Volgens Mette-Marit kan met name het Noorse bedrijfsleven de Ethiopiërs daarmee tot partner zijn.