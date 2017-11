Prins Charles en echtgenote Camilla hebben dinsdagmorgen in George Town op het eiland Penang in het noorden van Maleisië de ‘straat van de harmonie’ bezocht. Die wordt zo genoemd vanwege het grote aantal godshuizen van verschillende godsdiensten. Charles en Camilla namen een kijkje in vier gebouwen.

Hun eerste halteplaats was St George’s Church, gebouwd in 1818 en daarmee de oudste Anglicaanse kerk in Zuidoost-Azië. Charles en Camilla kregen een rondleiding van bisschop Charles Samuel en luisterde naar muziek uit het nieuwe orgel. Als aandenken aan hun bezoek kregen ze een schilderij van de kerk, speciaal gemaakt ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest volgend jaar.

Na de kerk was het tijd voor de Kapitan Keling-moskee een kilometer verderop. De moskee is gebouwd in 1801 door de eerste emigranten die de Britten uit India naar Penang haalden om daar aan het werk te gaan. De moskee heeft dan ook een Indiase stijl. Charles en Camilla plantten een boom bij de moskee ter herinnering aan hun visite.

Volgende stop in de door honderden nieuwsgierigen bevolkte straat, was de naastgelegen Han Jiang Voorouder Tempel, in 1890 gesticht door migranten uit Guangdong in China. Het paar werd verwelkomd met een traditionele leeuwendans en kreeg ook hier een rondleiding door het gebouw. De interreligieuze wandeling werd afgesloten bij de hindoetempel Sri Mahamariamman uit 1833.

In Penang, vroeger Prince of Wales Island geheten, wordt het bezoek van Charles en Camilla aan Maleisië afgesloten. De komende twee dagen worden de Britse troonopvolger en zijn vrouw verwacht in India.