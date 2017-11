De steenrijke Saudische prins Alwaleed bin Talal is sinds zijn arrestatie afgelopen weekend al ruim een miljard dollar kwijtgeraakt. Dat heeft persbureau Bloomberg berekend op basis van de grote koersval van zijn investeringsbedrijf op de beurs in Riyad.

Bin Talal was enkele dagen terug nog goed voor een vermogen van zo’n 19 miljard dollar. Nu wordt hij ingeschat op iets minder dan 18 miljard dollar. Zijn bedrijf Kingdom Holding is op de beurs zeker 1,3 miljard dollar minder waard geworden.

In Saudi-Arabië zijn tientallen prinsen, zakenlieden en functionarissen opgepakt in verband met vermeende corruptiepraktijken. Mogelijk gaat het om een poging van kroonprins Mohammed bin Salman om zijn machtspositie te versterken. Bin Talal werd in de kraag gevat bij zijn kamp in de woestijn. Hij wordt nu vastgehouden in een hotel.

Kingdom Holding heeft belangen in bekende bedrijven als de Amerikaanse bank Citigroup en Twitter. In eigen land financiert Bin Talal onder meer een bouwproject om ’s wereld hoogste toren te bouwen in de havenstad Jeddah.