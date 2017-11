AUBONNE – Rond het ziekbed van de Roemeense koning Mihai (96) in het Zwitserse Aubonne is een tragische familieruzie uitgebroken. Kroonprinses Margareta heeft bij de Zwitserse politie een klacht laten indienen tegen haar neef ex-prins Nicolae wegens een poging tot huisvredebreuk. Dat is woensdag op de website van de koninklijke familie bekendgemaakt.

De kleinzoon van Mihai wilde dinsdag zijn ernstig zieke grootvader bezoeken, maar werd de toegang geweigerd. Hij zou toen met geweld hebben geprobeerd toch binnen te komen. Op Facebook en in interviews met Roemeense media geeft Nicolae (32) een geheel andere lezing van de gebeurtenissen. “Ik snap niet waarom het koninklijk huis mij zwart wil maken en dit verhaal vertelt. Ik wilde alleen afscheid nemen van mijn grootvader”, aldus Nicholas de Roumanie Medforth-Mills.

De kleinzoon van de koning, zoals hij in Roemenië nog steeds wordt erkend en genoemd, was tot augustus 2015 de hoop voor de toekomst. Mihai had hem de prinsentitel gegeven en Nicolae reisde door het land om aansluiting te vinden bij de jeugd en om Roemenië beter te leren kennen. Maar ergens is het toen mis gegaan en in een dramatisch besluit werd hem de titel weer afgenomen en werd hij geschrapt uit de theoretische lijn van troonopvolging. “De reden daarvan heb ik nooit gehoord. Sindsdien heb ik mijn grootvader nooit meer echt gesproken”, aldus de ex-prins.

Bij de uitvaart van grootmoeder koningin Ana vorig jaar werd hij ook als een melaatse behandeld. “Ik probeer waardig te blijven” zei Nicolae toen. Ook nu wil hij niet met modder gooien. Volgens de verklaring van het hof zouden de verpleegsters in het huis van de koning zich bedreigd hebben gevoeld en zou ook iemand zijn verwond bij de poging van de kleinzoon om op ziekenbezoek te gaan. Nicolae ontkent dat. “Ik heb aangebeld en kreeg te horen dat ik niet naar binnen mocht.”