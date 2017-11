Kate, de hertogin van Cambridge, kwam woensdag in actie als beschermvrouwe van de organisatie Place2Be, een stichting voor schoolkinderen met psychische problemen. De echtgenote van prins William opende in Londen een forum over de rol die scholen kunnen vervullen.

”Ondersteuning van kinderen in de vroegste fase van hun leven verbetert hun prestaties op latere leeftijd”, zei Kate in haar openingstoespraak. Place2B moedigt kinderen aan vriendelijk voor elkaar te zijn en klasgenoten een handje te helpen in moeilijke tijden.

”Als moeder die haar kind regelmatig naar school brengt, is het me duidelijk dat het er een hele gemeenschap voor nodig is om een kind op te voeden”, sprak ze. “Of we nu schooldirecteur zijn, ondersteunend personeel of ouders, we moeten dit samen doen.”

Place2B is een van de acht organisaties die vallen onder Heads Together, de campagne die het stigma rond psychische gezondheidszorg moet wegnemen en die wordt gesteund door prins William, Kate en prins Harry.