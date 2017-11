Koningin Mathilde heeft het tijdens het staatsbezoek aan India opgenomen voor de medewerkers van de lokale variant van Child Focus. Die werden namelijk nogal onheus bejegend door Maneka Gandhi, de minister van vrouwen- en kinderzaken, die haar vergezelde, zo meldt woensdag Het Nieuwsblad vanuit New Delhi.

Gandhi was niet erg geïnteresseerd, toonde zich weinig inlevend en rolde met haar ogen bij de getuigenissen van medewerkers die ze ook geregeld onderbrak. Gandhi minimaliseerde ook de inspanningen van het team dat maandelijks één miljoen oproepen van en over misbruikte en verdwenen kinderen krijgt. “Ze denken dat ze iets betekenen, maar dat is niet zo. Dat kan niet, dit land is te groot”, citeerde de krant de minister.

Koningin Mathilde, erevoorzitter van Child Focus in België, zat er mee in haar maag, maar liet niets blijken. Tot Gandhi een zenuwachtige spreekster bruut onderbrak nadat die verkeerde cijfergegevens gaf: “Schat, hiermee win je geen Nobelprijs voor Wiskunde.” Mathilde, reageerde beleefd en ad rem: “Maar vast een andere Nobelprijs.”

Het Belgische koningspaar is sinds zondagavond in India voor een staatsbezoek van een week. In hun kielzog reist een grote handelsdelegatie mee.