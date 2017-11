Koningin Máxima heeft woensdagmorgen in Den Haag een werkbezoek gebracht aan het Hofstad Lyceum om kennis te maken met de activiteiten van de zogenoemde Gender & Sexuality Alliance (GSA). Dat is een groep van scholieren die zich inzet voor mensen met een andere geaardheid en zorgt dat dit op school bespreekbaar is. De GSA wordt ondersteund door het COC en het ministerie van Onderwijs. In heel Nederland zijn 900 middelbare scholen en mbo’s die zo’n groep hebben.

De koningin voerde gesprekken met leerlingen en docenten en met vertegenwoordigers van het COC over nut en noodzaak van een groep als GSA die homoseksualiteit en het hebben van een andere geaardheid bespreekbaar maakt, er waar nodig voorlichting over geeft en pesten tegengaat. “Er zijn leerlingen die er niets vanaf weten”, aldus maatschappijleraar Flemming van de Graaf die de groep begeleidt.

Hij noemde het bezoek van de koningin een belangrijke erkenning van het werk van de leerlingen. Dat acceptatie niet vanzelfsprekend is, bleek wel bij de ontmoeting van Máxima met scholieren die lid zijn van GSA. De voorzitter moest buiten beeld blijven vanwege haar thuissituatie en kwam pas aan tafel toen de camera’s weg waren.

Paars

Het internationaal georiënteerde Hofstad Lyceum kent een gemengde leerlingengroep, met scholieren uit 55 landen en verschillende religieuze achtergrond. Dat de school staat voor openheid, verdraagzaamheid en tolerantie leidt er wel eens toe dat streng-religieuze ouders hun kind er weghalen of niet inschrijven, zo vertelde rector Ruud Grundeken.

Het bezoek van koningin Máxima kwam een maand voor Paarse Vrijdag op 8 december wanneer leerlingen door het dragen van paarse kleding en met tal van acties solidariteit kunnen tonen met lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse personen (lhbti). Prinses Amalia heeft daaraan op haar school het Sorghvliet-gymnasium ook al eens deelgenomen.