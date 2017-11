BOEKAREST – Het Roemeense parlement heeft een voorstel gedaan om het voormalige regerende koningshuis een in de wet verankerde status te geven. Het hoofd van het koningshuis, nu nog de 96-jarige koning Mihai, krijgt protocollair dezelfde positie als een oud-president. Dat heeft de Roemeense Senaat woensdag bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring van Senaats-voorzitter Calin Popescu Tariceanu en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Liviu Dragnea.

Het parlement wil met de verhoging van de legale status van het koningshuis de plek van de koninklijke familie in de samenleving verankeren. “Het is meer dan ooit nodig om boven de politieke partijen een instituut te hebben waarin alle Roemenen een symbool zien van evenwicht en continuïteit. Het koningshuis heeft dat bijna honderd jaar gedaan en heeft bijgedragen aan de vorming en modernisering van de staat”, aldus de verklaring.

Het respect en het aanzien van het koningshuis is getuige de waardering er voor in de huidige maatschappij door het communistische regime niet verdwenen, maar het koningshuis heeft geen wettelijke status en dat levert tal van problemen op waaraan de nieuwe wet een einde moet maken. De aankondiging komt op het moment dat de hoogbejaarde en zieke koning Mihai in Zwitserland vecht voor zijn leven. “De wet is ook een erkenning van de buitengewone wijze waarop de koning zijn hele leven heeft gewijd aan Roemenië.”

Met de wet moet ook de status worden geregeld van kroonprinses Margareta en de rest van de koninklijke familie na het overlijden van Mihai, die een staatsbegrafenis zal krijgen. Het Roemeense parlement is Mihai na de val van het communistische regime dat hem in 1947 het land had uitgezet, blijven beschouwen als koning, ook al regeerde hij niet meer. Ook president Klaus Ioannis spreekt over Mihai als ‘Zijne Majesteit de Koning’.