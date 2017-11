Slachtofferhulp: Van Vollenhoven was onhandig

Fonds Slachtofferhulp vindt dat Pieter van Vollenhoven een ,,onhandig bericht” op Twitter heeft gezet. De echtgenoot van prinses Margriet en erevoorzitter van Slachtofferhulp mengde zich online in de discussie over seksuele intimidatie met de tekst: ,,Kan je als man een vrouw nog een hand geven of valt dat onder het hoofdstuk ongewenste #intimiteiten? Ik denk dat het een grensgeval is?!”

Na negatieve reacties verdween het bericht van zijn tijdlijn. In een nieuw bericht schreef Van Vollenhoven dat hij de meldingen van ongewenste intimiteiten ‘volledig terecht’ vindt. “Wel vind ik spijtig dat sommige meldingen soms zo laat worden gemeld.”

“De heer van Vollenhoven twittert op persoonlijke titel. Als je hem volgt, weet je dat hij soms met een sarcastische blik commentaar geeft op de actualiteiten”, reageert een woordvoerster van Fonds Slachtofferhulp. “Dit bericht heeft niet goed uitgepakt.”

De organisatie voert momenteel campagne om slachtoffers van seksueel geweld te helpen. “We weten hoe zeer hij begaan is met slachtoffers”, zegt de woordvoerster.