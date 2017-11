Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn begonnen aan het laatste deel van hun elfdaagse trip door Zuid-Oost Azië. Woensdag kwam het paar aan in de Indiase hoofdstad New Delhi, hun laatste stop.

Echt een mooi uitzicht hadden de prins van Wales en de hertogin van Cornwall niet toen ze aan hun landing begonnen. Boven New Delhi hangt namelijk een verstikkende laag smog. De luchtkwaliteit is zo slecht dat zelfs de scholen een paar dagen dicht zijn.

Charles en Camilla trokken zich echter niet veel aan van de smog. Het geplande programma ging gewoon door terwijl er ook een aantal buitenactiviteiten op de agenda stonden. Zo woonden Charles en Camilla een tuinfeest bij ter ere van The Elephant Family, een liefdadigheidsorganisatie die opgericht is door de overleden broer van Camilla. Het fonds komt op voor de benarde situatie van Aziatische olifanten in het land.

In de tuin stonden allerlei geschilderde olifantsbeelden, die door Charles en Camilla werden bewonderd. De twee brachten volgens The Telegraph ruim een uur in de tuin door waar ze praatten met de overige gasten en zelf ook nog even het penseel beroerden.

Het paar heeft later woensdag nog een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi.