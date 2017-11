Pieter van Vollenhoven erkent dat zijn tweet van dinsdagavond waarmee hij zich mengde in de discussie over seksuele intimidatie niet handig was. Hij noemt het tegenover RTL Nieuws ”gewoon een foutief bericht’. “Zonder uitleg wordt dat – logisch – verkeerd begrepen”, aldus de echtgenoot van prinses Margriet.

“Kan je als man een vrouw nog een hand geven of valt dat onder het hoofdstuk ongewenste #intimiteiten? Ik denk dat het een grensgeval is?!”, schreef Van Vollenhoven op zijn tijdlijn. Het leverde hem een stroom van negatieve reacties op. Van Vollenhoven verwijderde het bericht daarom. In een andere tweet schreef Van Vollenhoven dat hij de meldingen van ongewenste intimiteiten ”volledig terecht” vindt. “Wel vind ik spijtig dat sommige meldingen soms zo laat worden gemeld.”

Van Vollenhoven zegt dat hij met de tweet bedoelde dat er mogelijk mensen onterecht beschuldigd worden. Dit soort beschuldigen moeten volgens hem eerst onderzocht worden. “Die misstanden moeten kunnen worden doorgegeven aan een instantie die kan onderzoeken of het waar is of dat het om een onjuist bericht gaat.”

Een onafhankelijke instantie zou daarvoor in het leven moeten worden geroepen. Hij maakt daarbij een vergelijking met het Huis voor klokkenluiders, een organisatie die meldingen van klokkenluiders bekijkt. “Bij de klokkenluiders wordt immers ook onderzocht om wat voor soort bericht het gaat. En die misstanden – als daar sprake van is – die moeten worden aangepakt alsmede de onjuiste berichten. Onder deze aanpak zal ik mijn schouders zetten.”