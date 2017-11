SHIRE – Het Noorse kroonprinselijk paar heeft donderdag het driedaagse bezoek aan Ethiopië afgesloten. Dat deden ze met een bezoek aan een vluchtelingenkamp in het noorden van het Afrikaanse land.

Ethiopië herbergt duizenden vluchtelingen uit omringende landen. In september waren er in totaal 883.000 geregistreerd. De meeste komen uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea. In de regio van de stad Shire zijn vier kampen waar voornamelijk vluchtelingen uit Eritrea zitten. Een van die kampen, Hitsats, werd donderdag aangedaan door kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit.

Noorwegen ondersteunt verschillende onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in crisissituaties. In Hitsats konden Haakon en Mette-Marit dat in de praktijk zien. Ze werden er rondgeleid en spraken met betrokkenen en bewoners.