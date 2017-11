MUMBAI – Koning Filip en koningin Mathilde hebben donderdag hun staatsbezoek aan India voortgezet in de stad Mumbai. Het Belgische koningspaar werd bij aankomst opgewacht door de gouverneur van de deelstaat Maharastra.

Mathilde bezocht een voorstelling over de ‘hand wash song’. Het gaat om een lied waarmee Indiase schoolkinderen bewust worden gemaakt van het belang van hygiëne, een initiatief van twee Belgische artsen. Ze werkten daarvoor samen met de universiteit van Hasselt, Unicef en het Indiase ministerie van Volksgezondheid.

“Unicef werkt met de scholen samen om kinderen tot hygiëneambassadeurs van hun gezin en hun gemeenschap te maken. Als ‘advocaat’ van de Verenigde Naties voor de duurzame ontwikkelingsdoelen steun ik Unicef bij de inspanningen om te sensibiliseren over het belang van handen wassen”, zo verklaarde de koningin tegen persbureau Belga.

Vrijdag is de laatste dag van het staatsbezoek. Het koningspaar heeft dan onder meer een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de aanslag in Mumbai in 2008 op de planning. Zaterdag keren Filip en Mathilde terug in België.