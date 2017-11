DELFT – Koningin Máxima is ook dit jaar weer aanwezig bij de presentatie van het jaarbericht van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering over de staat van het midden- en kleinbedrijf. Daar wordt de koningin in haar hoedanigheid als lid van het comité op de hoogte gebracht van de laatste cijfers en ontwikkelingen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het jaarbericht geeft inzicht in de uitdagingen waar ondernemers voor staan. De presentatie vindt plaats op 17 november bij ontwerpbureau Octatube in Delft.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering zet zich in om het midden- en kleinbedrijf te versterken. Daarbij wordt vooral gefocust op het kleinbedrijf in Nederland.